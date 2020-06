Aanvaller Manchester United vraagt regering om ook in de zomer gratis schoolmaaltijden te voorzien

De Engelse international Marcus Rashford (22) verzoekt in een open brief op Facebook de Britse regering om terug te komen op de beslissing deze zomer geen bonnen voor gratis schoolmaaltijden te voorzien.

In de emotionele brief gericht aan parlementsleden verwijst de aanvaller van Manchester United naar de ervaringen uit zijn jeugd, toen hij afhankelijk was van de gratis schoolmaaltijden en voedselbanken. Volgens Rashford is zijn verhaal “maar al te herkenbaar voor gezinnen in Engeland”. “Gebrek aan eten in Engeland is een pandemie die generaties lang kan duren als we nu niet in actie schieten.”

Actievoerders dreigden eerder al met juridische stappen tegen de regering nadat die besliste de maaltijdbonnen niet in de zomervakantie aan te bieden. Normaal krijgen leerlingen enkel tijdens het schooljaar gratis maaltijden. Maar leerlingen uit kwetsbare gezinnen die daarvoor in aanmerking kwamen, ontvingen tijdens de paasvakantie ook bonnen gezien de coronacrisis.

Donderdagavond maakte Rashford bekend dat hij en liefdadigheidsinstelling FareShare genoeg fondsen, ongeveer 20 miljoen pond (22,20 miljoen euro), verzameld hebben om drie miljoen Britten in nood een maaltijd aan te bieden. “Ik zal blijven vechten totdat geen enkel kind in het Verenigd Koninkrijk zich nog zorgen moet maken over voedsel”, schreef hij toen. “Dit is Engeland in 2020 en families hebben hulp nodig.”

