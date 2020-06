Anderlecht verwelkomt Nicolas Frutos als nieuwe assistent-coach

Anderlecht blijft zijn technische staf herschikken. Zo wordt ex-coryfee Nicolas Frutos (39) ingehaald als nieuwe assistent-coach. Frutos heeft al een verleden bij Anderlecht als interim- en assistent-coach. Ook als speler kende de Argentijn er succesvolle jaren.

Anderlecht zocht nog een assistent nadat Floribert Ngalula naar de beloften werd gestuurd. Op dit moment waren er enkel hoofdtrainer Frank Vercauteren, Jonas de Roeck en speler-manager Vincent Kompany om de oefensessies te leiden. Edward Still stond op de verlanglijst maar hij volgde Ivan Leko naar Antwerp.

Frutos arriveert in Neerpede. Foto: Marc Gysens

Anderlecht hervat vandaag de training. De nieuwe doelman Timon Wellenreuther toonde alvast zijn ambitie door zich als eerste aan het oefencentrum in Neerpede aan te melden. Ondertussen vallen ook de andere spelers met mondjesmaat binnen. Iedereen moet wel in zijn wagen blijven zitten en wordt persoonlijk opgehaald. Ook Nacer Chadli, contractueel bij Anderlecht tot 30 juni, heeft zich intussen op Neerpede laten zien. Adzic, de voorbije maanden op huurbasis bij het Nederlandse Emmen, is eveneens teruggekeerd.

Aanvallers Colassin en Dimata zijn opnieuw fit en hebben zich eveneens aangemeld. Een hele opluchting voor de offensieve sector van de hoofdstedelingen.