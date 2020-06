Filipijnse journaliste veroordeeld wegens smaad: “Schadelijk voor persvrijheid”

De Filipijnse journaliste Maria Ressa, hoofd van de nieuwssite Rappler, is maandag schuldig bevonden aan smaad. Persvrijheidsorganisaties zijn van mening dat de rechtszaak gericht was op het tot zwijgen brengen van Ressa vanwege haar kritiek op het beleid van de Filipijnse president Rodrigo Duterte.

Een rechtbank in Manilla veroordeelde Ressa nadat een zakenman haar had beschuldigd van smaad, vanwege een artikel in 2012 dat hem in verband bracht met mensenhandel en drugssmokkel. Ressa werd veroordeeld ...