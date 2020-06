België kandidaat om Europees medisch materieel op te slaan

De Europese Unie werkt momenteel aan de aanleg van een gezamenlijke strategische voorraad van medische beschermingskledij en materieel. België heeft zich kandidaat gesteld om een deel op zijn grondgebied te huisvesten, meldt Knack.be maandagochtend.

Tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat heel wat Europese lidstaten over onvoldoende medische beschermingskledij en materieel beschikten. Ook bleek het moeilijk te zijn om op de verstoorde globale markt snelle en betrouwbare bestellingen te plaatsen, met nijpende tekorten als gevolg. De EU wil dat verhelpen, met het oog op een tweede golf in de coronapandemie of een nieuwe pandemie. De Europese Commissie riep in maart een strategische voorraad van medische beschermkledij en materieel in het leven.

Het is de bedoeling om die reserve in de nabije toekomst aan te vullen en verder uit te breiden. Voor de opslag vroeg de Europese Commissie aan de lidstaten wie de strategische voorraden op zijn grondgebied wil opnemen. Duitsland en Roemenië deden dat al eerder, wat ook door de Europese Commissie werd aanvaard. België stelde zich vorige week formeel kandidaat om een deel van het materiaal te huisvesten. Dat vernam Knack binnen regeringskringen. De Europese Commissie bevestigde dat, meldt het weekblad nog op zijn website. “We evalueren momenteel de kandidaturen”, klinkt het. Het is nog onduidelijk om welk materieel het gaat en waar het zal worden opgeslagen.