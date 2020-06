Björn Rzoska (Groen) pleit voor Olijfboomcoalitie “en één rechtse partij”

Vlaams fractieleider van Groen, Björn Rzoska, lanceert een eigen voorstel voor een federale regering: een “Olijfboomcoalitie” van groenen, socialisten en christendemocraten, aangevuld met één rechtse partij. “Ik zie heel wat overeenkomsten tussen de Olijfboompartijen als het gaat over een ambitieus klimaat, armoedebeleid, een duurzaam relancebeleid of werkbaar werk. Zo’n Olijfboom kan het motorblok zijn om het land terug op de sporen te zetten”, verklaart hij in De Standaard.