De politieploegen van Bilzen, Voeren en hondenbrigade rekenden zondagavond laat twee mogelijke inbrekers in aan het bedrijventerrein Natveld. De tip kwam via een buurtpreventienetwerk.

Het duo werd in de omgeving van de bedrijven op Natveld in Bilzen opgemerkt. Omdat ze zich verdacht gedroegen verspreidden bewoners een signalement via hun buurtpreventienetwerk. De politie van Bilzen ...