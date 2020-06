Koningin Maxima onder vuur: “Koopt 95 procent van haar kleding over de grens”

De Nederlandse koningin Maxima krijgt heel wat kritiek op haar garderobe. Niet omdat de Nederlanders haar stijl niet goedkeuren, wel omdat ze bijna alle kleding over de grens koopt.

De Nederlandse royalty- en modejournaliste Josine Droogendijk (29) bestudeert al langer de garderobe van het Nederlandse koningshuis en zegt nu in het blad Villamedia dat Maxima zo’n 95 procent van haar kleding over de grens koopt. Daarvoor doet ze bijvoorbeeld voor een groot deel beroep op de Belgische couturier Edouard Vermeulen van Nathan. Het modehuis waar ook onze koningin Mathilde vaste klant is. En ook voor hoeden rekent ze op een Belgische ontwerper. Zo is ze al lang fan van Fabienne Delvigne.

Volgens Droogendijk zou de koningin beter wat vaker beroep doen op Nederlandse ontwerpers.