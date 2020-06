De nonnen nemen het over: Vaticaan niet langer een mannenbastion

Er werken meer en meer vrouwen in de administratie van het Vaticaan. In 2010 telden de diensten van de Heilige Stoel en Vaticaanstad 4.053 personeelsleden, onder wie 697 vrouwen. In 2019 waren er 4.618 werknemers waarvan 1.016 vrouwen of 22 procent van het totale personeelsbestand. Dat meldde KerkNet zondag onder aanhaling van de Vaticaanse persdienst.