Real Madrid blijft Barcelona onder druk zetten: assist van Hazard bij comeback, ongelukkige tegengoal voor Courtois

Real Madrid heeft bij zijn herstart tegen Eibar, zestiende in de stand, gedaan wat moest en door een eenvoudige 3-1-zege komt de Koninklijke weer tot op twee puntjes van leider Barcelona. Alle ogen waren gericht op Eden Hazard, die zijn comeback maakte na zijn enkelblessure: de Rode Duivel toonde zich onbaatzuchtig en deelde een assist uit. Thibaut Courtois kon zijn netten niet ongeschonden houden en slikte een ongelukkige tegentreffer.

Real Madrid speelde thuis in het kleinere stadion van Real Castilla, de satellietploeg van Los Galacticos. Eden Hazard en Thibaut Courtois startten in de basis. De doelman had iets te vieren, want hij speelde zijn vijfhonderdste partij uit zijn carrière. Toch was het vooral Toni Kroos die snel aan het feesten ging, toen hij een weggewerkte bal van Karim Benzema -net geen buitenspel- met de binnenkant van zijn rechtervoet lekker naar de verste winkelhaak begeleidde. De doelman zag de bal van zich wegdraaien en verdwijnen in de bovenhoek van het net. Een prinsheerlijke manier om de terugkeer van De Koninklijke te vieren.

Toni Kroos trapt Real meteen op voorsprong met heerlijke knal. Video: Eleven Sports

Het was een wervelde goal van de Duitser, maar verder sprankelde Real niet echt. Eibar zette stevig druk op de bal en gaf de witte armada weinig tijd om te denken eens ze de zestien naderden.

Assist Hazard

Vanop de eigen helft dan maar, dankzij Sergio Ramos die als een stormram naar voren meeging en paniek veroorzaakte. Benzema vond een compleet vrije Hazard in de zestien, die terug legde op zijn kapitein en zo de perfecte counter afrondde.

Eden Hazard laat Sergio Ramos scoren: 2-0. Video: Eleven Sports

Hazard was even later weer gevaarlijk, maar de doelman werkte weg. Zijn verdediging ook, maar in de voeten van Marcelo. De Braziliaan mikte met zijn mooie linker de 3-0 droog in de benedenhoek.

Marcelo maakt er 3-0 van. Video: Eleven Sports

Thibaut Courtois had tot dan toe weinig werk maar moest nu toch de handen uit de mouwen steken. Eerst pakte hij nog uit met een save na een pegel van Exposito.

Save van Courtois. Video: Eleven Sports

Even later raakte Eibar nog de deklat en driemaal scheepsrecht, al was het met een gelukje. De Blasis schoot zijn eigen ploegmakker Bigas aan, waardoor de bal tussen de benen van Courtois lullig in doel verdween.

Courtois slikt ongelukkige tegengoal. Video: Eleven Sports

Hazard verdween ook, want hij werd na een uur gewisseld. De winger kreeg meteen een ijszak op de enkel nadat hij in het begin van de wedstrijd daar een harde trap kreeg te verwerken. Toch kon Hazard tevreden zijn: schitteren lukte (nog) niet maar hij pikte toch een assist mee en was betrokken bij meerdere doelpunten. Duidelijk was wel dat hij deze keer wél fit staat, in tegenstelling tot zijn debuut na zijn transfer...

Foto: REUTERS

Courtois moest nog één keer aan het werk, maar de wedstrijd zelf zakte wel verder weg en gescoord werd er niet meer.

Door deze zege komt Real weer in het spoor van aartsrivaal Barcelona. De leider uit Catalonië ging zaterdag met 0-4 winnen in Mallorca en heeft slechts twee puntjes voorsprong op Real.