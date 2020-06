Een kerk inwijden op z’n Russisch: militair machtsvertoon en totale grandeur

Op ruim vijftig kilometer ten westen van Moskou vond gisteren de wijding plaats van de grootste legerkerk van Rusland. Kerk en leger zijn sterk met elkaar verbonden in het nog steeds erg orthodox gelovige land.

De Russisch Orthodoxe patriarch, Kirill, prees het Russische leger voor de vele keren dat het hun land heeft verdedigd tegen “buitenlandse en binnenlandse vijanden”. Hij bedankte ook president Poetin en de minister van Defensie, Sergei Shoigu voor de steun om de kerk te kunnen bouwen. Daaruit blijkt ook maar weer de verwevenheid van staat en kerk in Rusland.

De kathedraal is gebouwd in net geen 600 dagen en opende zijn deuren op 9 mei, de verjaardag van de Sovjet overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Eerder dit jaar kwam de kerk wel in opspraak toen beelden vrijgegeven werden van mozaïeken van Poetin en Stalin. Die plannen stierven een stille dood na publiek protest.

Foto: EPA-EFE

