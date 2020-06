Geen grote kleppers meer in Sportpaleis “tot er een vaccin is”

Geen Green Day, Eric Clapton of Billie Eilish in het Sportpaleis de komende weken. Zowat alle concerten werden uitgesteld en degene die voor dit najaar nog op de planning staan, worden “naar alle waarschijnlijkheid ook verplaatst.” Het zal dus nog even duren eer we opnieuw kunnen feesten in een vol Sportpaleis. “Waarschijnlijk niet voor er een vaccin is”, zegt CEO Jan Van Esbroeck.

Vanaf 1 juli mogen er opnieuw concerten, film- en theatervoorstellingen plaatsvinden, maar dat met maximaal 200 aanwezigen. Voor zalen zoals het Sportpaleis is dat natuurlijk moeilijk. “Van nul naar 200 is al een vooruitgang. Maar nee, we zijn er niet echt mee geholpen”, zegt Jan Van Esbroeck, CEO van Sportpaleis Group. “Het is zelfs frustrerend, want in een vliegtuig mag je wel met 250 man in een kleine ruimte zitten. Maar in een theater met 1000 dan weer niet. Beleidsmakers moeten beseffen dat het niet gaat om het aantal bezoekers, maar wel over de omgeving en hoe je die kan controleren.”

Bij het Sportpaleis zijn er 320 concerten getroffen en moesten er zo’n 700.000 tickethouders ingelicht worden. Gelukkig werden er slechts een 30-tal concerten geannuleerd en werd de rest verplaatst. “Hoe groter de zaal, hoe sneller artiesten hun concert uitgesteld hebben. Sommigen hebben we zelfs drie tot vier keer moeten verplaatsen. Zij hebben daarom ook gezegd dat ze liever wachten op groen licht voor ze een nieuwe datum aankondigen”, zegt Van Esbroeck.

Voorlopig staan er nog enkele grote namen zoals Elton John op de planning voor het najaar, maar die worden “naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld.” De kalender van het Sportpaleis oogt dan ook erg leeg voor de komende maanden. “We hebben enkel nog wat lokale artiesten. Zo staat er bijvoorbeeld nog een concert van Niels Destadsbader op de planning. Die lokale artiesten hebben vaak iets meer ruimte om te schuiven. Voor de theatervoorstellingen zijn ze voorzichtiger met uitstellen en wordt er gehoopt op versoepelingen.”

LEES OOK. De luidste aller comedians in lockdown: “Als we de creatievelingen zijn die we denken te zijn, moeten we dat nu maar tonen”

Maart 2021

Om weer internationale artiesten aan het werk te kunnen zien, is het nog wachten tot zeker eind maart 2021. Dan staat Céline Dion op de planning. “Maar hoe en of het kan doorgaan, dat weten we nu nog niet. Een vol Sportpaleis zoals we dat gewoon zijn, zal waarschijnlijk niet kunnen voor er een vaccin is.”

Maar een concertzaal voor maar 30 of 40 procent vullen is ook niet altijd een optie. “Voor sommige genres kan dat. In de Lotto Arena hebben we bijvoorbeeld ook vaak sport. Bij een basketbalwedstrijd kan dat met 30 procent. Dat is zo wat het publiek dat zij meestal hebben aan het begin van het seizoen. Misschien dat een stand up comedian er ook vrede mee kan nemen om met enkele legen stoelen op te treden”, zegt Van Esbroeck. “Maar muzikale optredens met social distancing. Ik zie het niet gebeuren om eerlijk te zijn. De interactie met de fans en de ervaring is dan helemaal anders. En dan heb ik het nog niet eens over het financiële aspect.”

LEES OOK. Zo gaan culturele organisaties optredens organiseren in coronatijden: “Programmatie pas twee weken op voorhand bekendmaken om flexibeler te zijn”

Familiebubbels

Toch zitten ze bij de grote zalen in ons land niet stil. “We hebben al heel wat scenario’s uitgedacht voor de komende maanden. Concerten met mini-bubbels noemen wij het. Als we de 1,5 meter in acht houden en daar de familiebubbels bij tellen, dan kunnen we aan zo’n 40 procent opstarten. In de Antwerpse Stadsschouwburg is dat 800 man. In de Lotto Arena zitten we dan aan 2000. Maar het is voorlopig afwachten op verdere versoepelingen.”