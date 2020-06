Tongeren -

Gratis voetbal voor de allerkleinsten. We kunnen het ons amper nog voorstellen, maar bij VC Jekervallei Sluizen in Tongeren kan het. Daar ging gisteren de eerste training door. En daar kwam veel volk op af. De clubvoorzitter roept z'n collega-voorzitters op om hetzelfde mogelijk te maken. Want ondanks de coronacrisis zijn sponsors nog altijd geneigd om zulke initiatieven te ondersteunen, klinkt het vastberaden.