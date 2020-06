Beeldenstrijd in Koersel: verdwijnt straks ook rechterhand Leopold II uit straatbeeld?

Beringen -

Er is ook een beeldenstrijd aan de gang in Beringen. Niet tegen koning Leopold II, maar tegen zijn rechterhand Hubert Droogmans. Die was als rapporteur in Congo toen daar miljoenen mensen om het leven kwamen tijdens het koloniale regime. Enkele buurtbewoners van het gehucht Stal willen dat de Hubert Droogmansstraat en het Droogmansplein van naam veranderen. Ook willen ze dat zijn standbeeld voor de kerk van Stal verdwijnt. Want eer betuigen aan iemand die mede-verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen mensen willen ze niet eren, klinkt het.