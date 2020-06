Tongeren -

Afgelopen weekend werd er ingebroken in de lokalen van Chiro Aterstaose in Tongeren. En dat is niet de eerste keer. Volgens de leidingsploeg zijn ze zo vaak het slachtoffer van inbraken en vandalisme dat ze de tel niet meer kunnen bijhouden. Ze doen nu een oproep richting buurtbewoners om een extra oogje in het zeil te houden. Ook hopen ze dat ze via deze reportage de daders kunnen laten inzien dat de schade die ze aanrichten een grotere impact heeft dan ze verwachten.