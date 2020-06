Seka Dobric (The Sky Is the Limit) ook in Bosnië op tv: “Ik kan een echte inspiratiebron zijn”

Hasselt / Willebroek -

Een ploeg van de Bosnische televisiezender Hayat heeft twee dagen lang Seka Dobric (53), bekend van The Sky is the Limit, bij haar thuis in Willebroek gevolgd. Over twee weken wordt het programma rond succesvolle Bosniërs in het buitenland daar uitgezonden. Het is een van de drukst bekeken programma’s, met 7 miljoen kijkers in Bosnië en 25 miljoen kijkers in de vroegere Balkan.