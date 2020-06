Eindelijk terug naar de zondagsmis: “We keken hier al weken naar uit”

Herk-de-Stad -

Het terras van café Sportwereld zit halfvol deze zondagvoormiddag. De Sint-Martinuskerk ook. Al even geleden voor beide gevestigde waarden op de markt van Herk-de-Stad. In de kerk een tachtigtal gelovigen. Gemaskerd. Alleen rond het altaar doen priester, misdienaars, lector en zangeres het zonder. De vraag is toch: hoe krijgen de mensen hun hostie? Welnu, in Herk-de-Stad doen ze dat achter plexiglas. Zo onderdoor.