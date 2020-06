SpongeBob Squarepants is uit de kast gekomen

Er wordt al jaren over gespeculeerd over zijn seksualiteit, maar nu heeft Nickelodeon duidelijkheid geschept: SpongeBob SquarePants maakt deel uit van de LGBTQ+-gemeenschap.

Met een tweet ter ere van ‘Pride’-maand, traditioneel elk jaar in juni waarin de holebigemeenschap feest viert en aandacht vraagt voor de problemen die ze nog steeds ondervinden, lieten ze het gele spons-figuurtje uit de kast komen. “We vieren #Pride met de LGBTQ+-community en hun bondgenoten deze maand en elke maand.” Daarbij zaten foto’s van verschillende personages uit tv-series. Zoals SpongeBob, de biseksuele Korra uit The legend of Korra en een foto van transgender acteur Michael D. Cohan, die Schwoz Schwartz speelt in Henry Danger.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ?? ?

(??: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

Hoewel Nickelodeon niet letterlijk zegt dat het cartoonfiguurtje homoseksueel is, zijn heel wat Twitteraars daar nu toch van overtuigd. Dat gerucht gaat overigens al even mee en laaide op toen in 2002 de spons en zijn beste vriend Patrick een kindje – een verlaten schelp – kregen. Bedenker Stephen Hillenburg overleed in 2018, maar bleef altijd volhouden dat SpongeBob eerder aseksueel is.