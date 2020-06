Minder dan 400 coronapatiënten in het ziekenhuis

Er verblijven nog minstens 29 patiënten die besmet zijn met het coronavirus in onze Limburgse ziekenhuizen. In alle Belgische ziekenhuizen zijn er nog 395 covid-bedden bezet.

De meeste Limburgse coronapatiënten verblijven in het Hasseltse Jessa-ziekenhuis. Elf patiënten bevinden zich op de speciale covid-afdeling. In het ziekenhuis van Sint-Truiden verblijven nog zes patiënten. In Genk kwamen er zaterdag twee nieuwe patiënten bij. Er liggen nu zes mensen die besmet zijn met het virus. In Heusden-Zolder liggen nog vier patiënten met coronasymptomen. In ziekenhuis Maas & Kempen nog twee. Van de twee andere ziekenhuizen hebben we geen cijfers, maar er liggen dus nog minstens 29 besmette personen in de Limburgse ziekenhuizen.

Er worden nog zeker negen mensen beademd op de afdeling Intensieve Zorgen van Limburgse ziekenhuizen. Zaterdag werd er nog één patiënt extra opgenomen in het Jessa-ziekenhuis waardoor er in Hasselt nu vier coronapatiënten op de intensieve afdeling liggen. In het Sint-Trudo-ziekenhuizen gaat het om twee personen. In Genk worden twee coronapatiënten beademd. Zaterdag kwam er één patiënt bij op de afdeling Intensieve Zorgen. In Maaseik ligt nog één coronapatiënt op de intensieve afdeling. Minstens vijf Limburgse patiënten werden dit weekend weer genezen verklaard en mochten het ziekenhuis verlaten; één in Heusden-Zolder en vier in Genk.

Sinds maandag is er in de ziekenhuizen die ons cijfers bezorgen geen overlijden meer genoteerd. In de Limburgse ziekenhuizen zijn in het totaal minstens 428 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. De meeste slachtoffers vielen in Hasselt (92), Sint-Truiden (91) en Genk (80).

Besmettingen

Hoewel het aantal besmettingen in ons land dit weekend lichtjes steeg van 99 naar 111 zien we in onze provincie de omgekeerde trend. Vrijdag werden er in Limburg nog elf nieuwe besmettingen gemeld. Zaterdag waren er dat nog maar zes. Onze provincie telt nu in totaal 6.478 bevestigde besmettingen, België meer dan zestigduizend (60.029). Vrijdag en zaterdag kwamen er dertien nieuwe overlijdens bij in heel België. Dat brengt het totaal aantal slachtoffers op 9.655.

Sinds het begin van de crisis werden al 17.611 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen waarvan er 16.589 gezond terug naar huis konden. Er werden zaterdag in heel België nog 395 Covid-bedden bezet in de ziekenhuizen. Dat zijn er 30 minder dan de dag ervoor. Er worden in ons land nog 82 mensen beademd op de intensive care-afdeling. Dat zijn er zes minder dan vlak voor het weekend.