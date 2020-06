Man uit Diepenbeek sinds zaterdagnacht vermist

Diepenbeek - De politie LRH is op zoek naar Camile Vandebroek uit Diepenbeek. De man is sinds de nacht van zaterdag op zondag vermist. Hij is dementerend.

De man moet zijn huis in de Lutselusstraat in Diepenbeek ’s nachts hebben verlaten. Camile Vrandebroek is 1,70 meter groot en heeft momenteel een stoppelbaard. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. Een eerste zoekactie die zondagvoormiddag werd georganiseerde leverde niks op.

Een hele groep aan politieteams namen aan de actie deel. In samenwerking met speurhonden en de politiehelikopter werd de omgeving rond zijn huis afgespeurd. Omdat er geen sporen zijn gevonden wordt volop ingezet op het buurtonderzoek en roept de politie elke getuige op om zich te melden. Heeft u Camile gezien of heeft u meer informatie? Contacteer dan onmiddellijk de politie via het nummer 101.