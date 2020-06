111 nieuwe besmettingen, slechts 6 in Limburg

Hasselt - Het aantal besmettingen stijgt weer lichtjes dit weekend in ons land, maar in Limburg is er het omgekeerde effect. De afgelopen 24 uur werden er 111 nieuwe gevallen gemeld in België. In Limburg zijn er zes nieuwe besmettingen.

De provincie Limburg telt vandaag in totaal 6478 bevestigde besmettingen, nadat er de voorbije 24 uur 6 nieuwe gevallen zijn gemeld. De meeste besmettingen (16) zijn er gisteren bijgekomen in Antwerpen. Limburg (6) en Oost-Vlaanderen (5) hebben gisteren de minste besmettingen gemeld. Vrijdag werden er nog 11 nieuwe besmettingen gemeld in onze provincie. Dat is dus een kleine daling.

De besmettingsgraad blijft in België op 53 hangen en in Limburg rond de 75. In heel België werden er 111 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Vrijdag waren er dat nog 99. Een kleine stijging dus. In ons land zijn tot nu toe in totaal 60.029 bevestigde besmettingen geteld.

Er verliezen nog elke dag mensen de strijd tegen het virus. Sinds gisteren zijn er 5 nieuwe overlijdens voor heel België. Vrijdag waren het er 8. Dat brengt het totaal aantal slachtoffers op 9.655. Vier mensen stierven in het ziekenhuis en één in een woonzorgcentrum.

De afgelopen 24 uur werden 20 nieuwe mensen met een besmetting opgenomen in het ziekenhuis. Dat brengt het totaal op 17.611 patiënten die sinds de crisis in het ziekenhuis werden opgenomen vanwege het coronavirus. 42 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal zijn al 16.589 mensen gezond weer naar huis gekeerd. Er worden nog 395 Covid-bedden bezet in de ziekenhuizen. Dat zijn er 30 minder dan de dag ervoor. Er worden nog 82 mensen beademd op de intensive care-afdeling. Dat zijn er zes minder dan een dag eerder.

Of de heropening van de horeca en de bijbehorende zonovergoten terrasjes van het weekend een effect zullen hebben op de cijfers weten we pas ten vroegste over veertien dagen.