Kan Maddie dan toch nog in leven zijn? Duitse justitie: “Geen forensisch bewijs voor haar dood”

“Er is geen enkel forensisch bewijs dat bevestigt dat Madeleine McCann overleden is.” Dat heeft Hans Wolters, van het Duitse Openbaar Ministerie, gezegd. Een ommezwaai, want sinds Christian Brückner opnieuw in het vizier kwam als hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de peuter, werd enkel nog gesproken over het “moordonderzoek op Maddie”.