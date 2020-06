Barbara Pas (Vlaams Belang): “De Vlaming hoeft zich geen schuldgevoel aangepraat worden over racisme”

Dinsdag verschijnt ‘Het Coronablunderboek’ van Vlaams Belang-kopstukken Chris Janssens en Barbara Pas. In een interview met ‘De Zondag’ is de leading lady van de partij scherp voor minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), racisme in ons land en partijgenoot Dries Van Langenhove. “Er zijn geen excuses, ook niet voor Dries.”