Bart Peeters noemt zichzelf een hypochonder: “Ik dacht dat ik blind was en corona had”

Muzikant Bart Peeters is een hypochonder. Dat heeft hij zaterdagochtend bij Evi Hanssen verteld tijdens haar ochtendshow Heilig huis van Hanssen bij radiozender Joe. “Er mag geen enkele ziekte in de buurt zijn of ik heb ze.”

Het is geen makkelijke periode als hypochonder, nu het coronavirus rondwaart. “Ik dacht ook dat ik het had”, vertelt hij. “De symptomen, ik had ze allemaal! Ik zei dat dat ook tegen de dokter, maar dat bleek dan niet zo te zijn. Ik was ook altijd moe, maar dat lag volgens de dokter aan mijn adrenaline die uit balans was.” Eén keer dacht Peeters zelfs dat hij blind was, net toen hij met The Radios naar Amerika zou gaan vertrekken. “Het was uiteindelijk een beetje gel dat in mijn oog was geraakt.”

Hij vertelt tijdens het programma ook over het mislukte doorbraakoptreden dat hij had met The Radios in Amerika. “In 1994 in Orlando, Florida, mochten we tijdens de match Nederland-België in het stadion spelen. We dachten: dit wordt onze Amerikaanse doorbraak. Tot we daar aankwamen. Alleen de mensen van de PA waren Amerikanen. In Amerika bestond voetbal gewoon niet, geen halve Amerikaan was geïnteresseerd in de Wereldbeker voetbal. Alleen zatte Ieren, Duitsers, Hollanders waren er. Mensen die wij hier in Europa ook bereikten, maar Amerikanen hebben we daar nooit bereikt.”