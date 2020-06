Rellen in Parijs en Londen bij protestacties tegen racisme: duizenden op straat, meer dan 100 arrestaties

In Parijs en Londen hebben zaterdag duizenden mensen gemanifesteerd tegen racisme en politiegeweld. De protesten begonnen vreedzaam, maar mondden op verschillende plaatsen uit tot rellen. In Parijs werden minstens 26 mensen gearresteerd, in Londen gaat het om meer dan 100 arrestaties. Daar spreken de autoriteiten over “gewelddadige aanvallen op de agenten”.

In Parijs had Assa Traoré tot de manifestatie opgeroepen. Zij is de zus van Adama, een jonge zwarte man die bij omstreden omstandigheden om het leven is gekomen bij zijn arrestatie in 2016. Ze vergeleek ...