Dries Mertens is de topschutter aller tijden van de Italiaanse topclub Napoli. De 33-jarige Rode Duivel scoorde in de halve finale van de Coppa Italia tegen Inter zijn 122e doelpunt voor de club uit Napels. Daarmee laat hij Marek Hamsik achter zich.

Dries Mertens staat zo nog wat sterker in de onderhandelingen over zijn aflopend contract, dat nog steeds niet getekend is.

Eind februari kwam Mertens op gelijke hoogte met de Slowaak ...