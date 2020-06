In Brussel veroordeelde priester in Zwitserland opgepakt

Een priester van de broederschap St. Pius X die in december 2017 in Brussel werd veroordeeld voor seksueel misbruik van een negenjarige jongen, is in het Zwitserse kanton Wallis (Valais) opgepakt. Dat heeft de Zwitserse regionale krant Le Nouvelliste zaterdagavond bericht. Door een administratief probleem bij de overdracht van de strafuitvoering naar Zwitserland heeft de geestelijke zijn straf nog niet aangevat.