Zelfs Dobby krijgt een kamer: slapen zoals in de ‘Harry Potter’-boeken, dat kan hier

Harry Potter-fans die nog op zoek zijn naar een plekje om te logeren tijdens hun eerste post-lockdown trip, kunnen hun zoektocht staken.

In het Amerikaanse Champions Gate, vlak bij het Universal Orlando pretpark is er sinds kort een nieuwe Airbnb geopend, volledig in Harry Potter-thema. Met zo’n acht slaapkamers is er plek genoeg voor alle aspirant-tovenaarleerlingen. Niet enkel zijn verschillende kamers volledig volgens de huizen Griffoendor, Zwadderich, Huffelpuf of Ravenklauw ingericht, maar ook andere ruimtes in het huis vertonen sporen van magie. Zo kregen ook Dobby of Hedwig een eigen kamer en is er zelfs een spelletjeskamer die eruitziet als een Zwerkbalveld.

De eigenaar van de Airbnb kan niet wachten om de eerste gasten te mogen ontvangen: “Serieuze fans zullen dol zijn op het oog voor detail, maar voor wie de films niet gezien heeft of de boeken niet gelezen heeft, is er toch heel veel te ontdekken.”