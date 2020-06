Bayern München staat op zucht van Duitse titel na moeizame zege tegen Borussia Mönchengladbach

Bayern München heeft in de Duitse topper tegen Borussia Mönchengladbach een levensbelangrijke zege geboekt. Aan beide kanten van het veld werd stevig geblunderd, maar uiteindelijk was het toch de recordkampioen die het haalde op het einde: Leon Goretzka zorgde in de 86ste minuut voor de winnende treffer. Bayern staat nu 7 punten voor concurrent Borussia Dortmund en is kampioen als het dinsdag wint van Werder Bremen.