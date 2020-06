Grote kuis bij PSG: Thiago Silva, Cavani en Thomas Meunier moeten vertrekken

Leonardo, sportief directeur van Paris Saint-Germain, bevestigt in een interview met Journal du Dimanche dat Rode Duivel Thomas Meunier (28), de Braziliaanse verdediger en aanvoerder Thiago Silva (35) en de Uruguayaanse spits Edinson Cavani (33) hun contract niet zullen verlengen bij de Franse landskampioen. Cavani is met 200 doelpunten topschutter aller tijden bij PSG. De overeenkomst van de drie spelers loopt eind deze maand af.

“Het was heel moeilijk om deze beslissing te nemen”, vertelt Leonardo over het nakende vertrek van Thiago Silva en Edinson Cavani in Journal du Dimanche, dat zondag met het volledige interview uitpakt ...