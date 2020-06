Prachtig weer, open cafés en toeristen: zo verliep de eerste grote test voor de kust

Blankenberge -

Een stralende zon bij 23 graden én het eerste weekend met geopende cafés en restaurants: zaterdag was de eerste grote test voor de kust sinds de versoepeling van de coronamaatregelen. De “vakantie in eigen land” begon, ... maar de grote volkstoeloop bleef - in tegenstelling tot het pinksterweekend - uit. “We hadden het véél drukker verwacht. Zo is het echt genieten”, klinkt het bij toeristen.