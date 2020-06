Soms zit het leven niet mee. Een man uit de Amerikaanse stad Pennsylvania kan er over getuigen. Hij zat in een verplaatsbaar toilet, net toen storm Derecho doorheen de stad raasde aan snelheden tot bijna 150 kilometer per uur. Mensen die in een gebouw uitkeken op het schouwspel konden er smakelijk om lachen: “Oh shit”, roept een van de getuigen ironisch. Het is voor de man in het toilet te hopen dat er die dag niet al teveel bouwvakkers een grote boodschap deden…