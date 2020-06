Ontdek 12 Limburgse bierbrouwerijen

Hasselt -

Altijd al eens in een sneltempo 12 bierbrouwerijen in Limburg willen bezoeken en een blik opvangen achter de schermen van Alken-Maes of Wilderen? Wil je weten hoe een non-alcoholische Tripel wordt gemaakt? Of ook zo benieuwd hoe een bier op basis van waterkers of look proeft? Ontdek het via deze pagina op Vaderdag 14 juni vanaf 16u45.

We nemen je op zondag 14 mei omstreeks 16u45 mee op een virtuele tour op de fiets langs 12 Limburgse bierbrouwerijen, dwars door de mooiste Limburgse landschappen. De bierbrouwers en hun gerstenat zullen door de heren van Monkey Business stevig aan de tand worden gevoeld en we krijgen te zien hoe het er nu écht aan toe gaat bij een bierbrouwer! De uitzending zal ook nadien nog te bekijken zijn via deze pagina.

Benieuwd hoe het bier smaakt? De 12 Limburgse bieren én bijpassende knabbels zijn te koop in onze webshop www.lockaal.be.

Kers op de taart: de opbrengst gaat naar Habbekrats Hasselt, dat een warme ontmoetingsplaats is voor jongeren in hartje Hasselt.