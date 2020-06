Oud-olympisch kampioen mountainbiken Miguel Martinez (44) is opnieuw wegrenner

De Franse voormalig olympisch kampioen mountainbiken Miguel Martinez maakt 12 jaar na zijn afscheid als profrenner een rentree in het wielerpeloton. De 44-jarige Martinez, die goud won op de Olympische Spelen van Sydney in 2000, heeft een contract van zes maanden getekend bij het continentale team Amore e Vita.

“Het is een contract dat na zes maanden weer kan worden verlengd. Ik word er niet voor betaald, maar dat maakt mij niet uit. Passie is belangrijker dan geld”, zegt hij in de Franse sportkrant L’Équipe.

Martinez reed ook al voor deze kleine ploeg toen hij in 2008 stopte. Daarvoor fietste de specialist in het mountainbiken twee seizoenen op de weg voor de grote ploegen Mapei en Phonak. In 2002 reed hij zelfs de Tour de France. Daarin eindigde Martinez als 44e.