Novak Djokovic trakteert publiek op snelle zege in eigen tennistoernooi

Novak Djokovic heeft zaterdag een hele snelle zege geboekt in de door hem zelf opgezette Adria Tour, een serie van vier demonstratietoernooien in de Balkan. De Servische nummer een van de wereld won met tweemaal 4-1 van zijn landgenoot Viktor Troicki (ATP-184).

Djokovic was in 37 minuten klaar op het gravel van het tennisstadion in Belgrado, waar werkelijk niets was te merken van maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. De tribunes waren goed gevuld met toeschouwers die geen afstand van elkaar namen en evenmin een mondkapje droegen.

Het leverde Djokovic al kritiek op, ook omdat hij zelf eerder openlijk zijn twijfels uitte over de maatregelen die voor het US Open worden genomen. Hij noemde de beperkingen die de organisatie van het Grand Slam in New York wil doorvoeren “extreme en deels onmogelijke maatregelen.”

Djokovic verweerde zich vrijdag. “Servië heeft betere cijfers gehad dan in sommige andere landen. Natuurlijk zijn er levens verloren gegaan en dat is vreselijk. Maar het leven gaat door en wij als sporters kijken ernaar uit om weer te spelen”, zei de meervoudig grandslamwinnaar. “Je kunt ons ook bekritiseren en zeggen dat dit misschien gevaarlijk is, maar het is niet aan mij om te bepalen wat goed of fout is wat betreft gezondheid. We doen wat de Servische regering ons vertelt.”

In Servië overleden 253 mensen aan COVID-19, 12.251 mensen werden er met het virus besmet.