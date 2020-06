Paderborn-middenvelder Klaus Gjasula (30) kreeg zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Werder Bremen zijn 17e gele kaart van het seizoen. Dat is een record in de Bundesliga.

Gjasula’s overtreding in de 32e minuut op Joshua Sergant zorgde ervoor dat de Albanees nu alleen de ranking met gele kaarten in één seizoen aanvoert. Eerder deelde hij die koppositie met Tomasz Hajto (MSV Duisburg), die in het seizoen 1998-99 16 keer een geel karton incasseerde.