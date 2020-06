Nieuwe studie: “Mondmaskers verhinderden tienduizenden nieuwe besmettingen”

Het dragen van mondkapjes heeft, volgens een studie, in Italië en de stad New York telkens tienduizenden nieuwe besmettingen voorkomen. Volgens de wetenschappers is overbrenging van Sars-CoV-2 via de lucht de dominante weg om besmet te raken.

In Italië heeft de maatregel tussen 6 april en 9 mei meer dan 78.000 nieuwe infecties tegengegaan, in New York tussen 17 april en 9 mei meer dan 66.000, berekenden vorsers van de Universiteit in Texas en Californië in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

De vorsers onderzochten data en statistieken uit de Chinese stad Wuhan, waar de pandemie is uitgebroken, alsmede uit Italië en de miljoenenmetropool New York.

Zowel in Italië als in New York werd het dragen van een masker aanbevolen, na andere aanbevelingen zoals handen wassen en afstand houden. Voor het zwaar getroffen noorden van Italië gebeurde dat op 6 april, in New York elf dagen later. In Wuhan daarentegen werden alle regels tegelijk opgelegd. De onderzoekers bekeken aldus de gegevens van de mondmaskermaatregel in New York en Italië met die van Wuhan, voor en na de mondkapjes-richtlijn.

Het team rond Renyi Zhang van de A&M University in Texas vond daarbij dat overdracht van het nieuwe coronavirus de meest dominante manier lijkt om geïnfecteerd te raken. Maatregelen zoals social distancing en lockdown alleen kunnen zodoende een verspreiding van het virus niet tegenhouden.