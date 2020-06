Paul (74) ligt al zijn hele leven in een ijzeren long, maar is succesvol advocaat

Dag in, dag uit in een ijzeren tube liggen. Het klinkt verschrikkelijk, maar de Amerikaan Paul Alexander (74) heeft nooit anders gekend. Sinds hij in 1952 het poliovirus opliep, leeft hij bijna permanent in zijn ijzeren long. Het belette hem niet om af te studeren en een carrière uit te bouwen als advocaat. Paul is een van de laatste patiënten ter wereld die het oude beademingstoestel nog steeds gebruiken. “Heel wat mensen zijn polio vergeten. Het is belangrijk dat we erover praten.”