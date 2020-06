Een 27-jarige vrouw is maandag om het leven gekomen in de McDonald’s-vestiging van Marcinelle (Charleroi). De vrouw, die werkte voor de fastfoodketen, kreeg een hartaanval. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten voor Nadège Mukunayi-Zayna.

“Schoonheid. Toen we gisteren aankwamen op het werk, kregen we te horen dat je overleden was”, schreef haar collega en vriendin Madii Bueno op Facebook. “Ik kon het niet geloven. Wat een shock. In een ...