20.000 fans bij eerste rugbywedstrijd in Nieuw-Zeeland na coronacrisis

Meer dan 20.000 fans hebben zaterdag in het Nieuw-Zeelandse Dunedin de eerste wedstrijd in de Super Rugby-competitie na de coronacrisis bijgewoond. Ze zagen de Otago Highlanders met 28-27 winnen van de Waikato Chiefs. Zondag nemen de Blues het in Auckland op tegen de Hurricanes. Voor die wedstrijd worden 41.000 toeschouwers verwacht.