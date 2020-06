Titelpremie Club Brugge gehalveerd door stopzetting competitie

De titelpremie die de spelers van Club Brugge mogen verdelen, bedraagt dit jaar 1,4 miljoen euro. Amper de helft van voorgaande jaren. Alles heeft natuurlijk te maken met het uitbreken van de coronacrisis, waardoor de competitie niet afgewerkt kon worden en Club Brugge aardig wat inkomsten misliep.

De Belgische Jupiler Pro League werd stopgezet op 12 maart, toen Club Brugge al een straatlengte voorsprong telde op zijn eerste achtervolgers. Alleen waren de onderhandelingen over de titelpremie toen nog niet eens opgestart. In de tussentijd werd officieel besloten de tussenstand op het moment van de stopzetting als eindstand te aanvaarden, ook al waren er op dat moment nog elf wedstrijden - één wedstrijd in de reguliere competitie en tien in de play-offs - te betwisten.

Intussen hebben bestuur en spelersraad een akkoord gevonden over een titelpremie. Die komt er wel degelijk, al is het bedrag met 1,4 miljoen euro meer dan de helft minder dan voorgaande jaren.