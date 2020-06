Er worden nog steeds nieuwe besmettingen gemeld in ons land. De afgelopen 24 uur werden er 99 nieuwe gevallen gemeld in België. Voor Limburg zijn er dat elf.

Onze provincie telt vandaag in totaal 6.472 bevestigde besmettingen, nadat er de voorbije 24 uur 11 nieuwe gevallen zijn gemeld. De besmettingsgraad in België ligt nu op 53. Die van Limburg op 75. In ...