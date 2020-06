Het was niet de eerste keer dat er een rotte everzwijnen passeert aan café Buitenland, aan de Stationsstraat aan de rand van de wijk Standaard in Houthalen-Helchteren.

Toch was het even schrikken voor uitbater Dries Vandebeeck toen donderdagavond om even over 19 uur zo’n maar liefst veertien everzwijnen zijn terras opliepen. Klanten waren er op dat ogenblik niet. “Ongeveer ...