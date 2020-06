Talkshow Karen Damen vroegtijdig afgeblazen

De talkshow ‘Karentaine’ is vroegtijdig gestopt. Dat laat presentatrice Karen Damen zelf weten via sociale media. “Mocht er opnieuw een lockdown komen, zie je ons zeker terug.”

In de talkshow, die werd opgenomen in haar eigen tuin, ging Karen Damen in gesprek met verschillende gasten. Onder meer James Cooke en Kato van The Starlings waren - met aandacht voor de coronamaatregelen - te gast. Nu wordt het programma, dat te zien was op YouTube en Spotify, “In samenspraak met VTM hebben we besloten om #Karentaine te beëindigen”, schrijft Damen op Instagram. “Laten we hopen dat er geen nieuwe lockdown komt. Mocht dat wel zo zijn, dan zie je ons zeker terug. Dankjewel aan iedereen die te gast was en aan jullie om zo massaal te kijken, voor jullie leuke reacties en hartverwarmende berichtjes. Het was een geweldige trip! Hopelijk tot snel.”

Kato van The Starlings op bezoek Foto: YouTube

De fans van ‘Karentaine’ vinden het alvast jammer. “Lieve Karen, we gaan je missen op vrijdag”, klinkt het in de reacties op Instagram. Of ook: “Jij nam initatief in deze rare tijden, bedankt!”

