Deze kat doet niets liever dan surfen met z’n baasjes

Katten en water zijn meestal niet de beste combinatie. Maar dat is buiten Hokule?a, de surfende kat gerekend. Hij doet niets liever dan samen met zijn baasjes Alessia en Pat gaan zwemmen en surfen in de oceaan.

Hokulea werd toen hij acht maanden oud was geadopteerd uit het asiel. Hij was eerst heel verlegen, maar langzaam maar zeker raakte hij gewend aan zijn nieuwe leven en gehecht aan zijn baasjes: “hij volgde ons overal, zelfs tot in de douche.” Het is zo dat Alessia en Pat ontdekken dat Hokulea het niet erg vind om nat te worden. Meer zelfs, hij wordt dolgraag nat en springt spontaan in het zwembad of loopt graag door de regen. “Mettertijd vroegen we ons af of we onze passies niet konden combineren. Zijn passie voor water en de onze voor surfen, bleek al heel snel een perfect match te zijn.”

Door hem eerst een veilig plekje op een surfplank aan te bieden, raakt Hokulea het surfende leven al snel gewoon. Na een tijdje doet hij zelfs niets liever dan helemaal vooraan het surfboard te gaan zitten en te genieten van de golven en het uitzicht. De surfende kat heeft al zo’n 24.700 volgers op Instagram.