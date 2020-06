Otto-Jan Ham (41) is woensdag voor de derde keer vader geworden. Dat heeft zijn vriendin Iris bekendgemaakt.

“De dag dat ik nog kip met appelmoes en kroketjes at om 18u15 en een baby op de wereld zette rond 20u45. Gloria Ham. ’t Is een goeike”, schrijft mevrouw Ham op Instagram. Gloria is het derde kindje van de tv-presentator, met Dolores en Filippa had het koppel al twee dochters.