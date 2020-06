NSZ wil niet-voedingswinkels erkend zien als sector in moeilijkheden: “Na de zomer kan 1 op 5 failliet zijn”

Een maand na de heropening van de niet-voedingswinkels kennen ze nog steeds een omzetdaling van 35 procent. Bovendien heeft de overgrote meerderheid van de handelaars slechts reserves voor twee maanden. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) wil daarom meer duidelijkheid over het begrip “sectoren in moeilijkheden” en is ervan overtuigd dat een groot deel van de niet-voedingswinkels daaronder valt. “Dit is een verloren jaar voor veel winkels”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.