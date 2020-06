Nu standbeelden sneuvelen en series en films verdwijnen is dé vraag: hoe ver moeten we gaan?

Beelden van Leopold II en Christoffel Colombus tuimelen van hun sokkel. Streamingdiensten halen aangebrande series en films plots van hun platformen. De strijd tegen discriminatie en racisme is herschapen in een ongeziene beeldenstorm met wereldwijde dimensies. Terecht of is onze samenleving te lichtgeraakt? En hoe ver moeten we gaan? Wij vroegen het aan filosoof Maarten Boudry (UGent) en historicus Idesbald Goddeeris (KU Leuven).