Sinds de Vlaamse overheid inzet op de recyclage van asfalt is de uitstoot van vluchtige stoffen door asfaltcentrales een stuk hoger geworden. Dat zorgt voor geurhinder in de buurt van die centrales en mogelijk ook voor gezondheidsproblemen. Critici vinden het beleid laks en de leidraad dateert uit 2013. Het heeft er alle schijn van dat de overheid geen zin in heeft in duurder asfalt.