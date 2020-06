Het peloton zal op 18 oktober niet over de Muur van Geraardsbergen rijden in de Ronde van Vlaanderen. Organisator Flanders Classics kort de wedstrijd in omwille van de drukke kalender en de passage over de Muur sneuvelt daarbij. “Een drogreden”, zegt burgemeester Guido De Padt. “Dit is een machtsspel waarbij geld een belangrijke rol speelt.”