El Kaouakibi (Open Vld) woest over afvoeren praktijktests: “Woordbreuk en hypocrisie”

“Telkens weer worden mijn constructieve voorstellen geblokkeerd binnen de meerderheid. Want ik wil in mijn strijd durven afwijken van de harde grens tussen meerderheid en oppositie. Maar ook dat wordt mij kwalijk genomen, door dezelfde partij die gisteren in Terzake publiekelijk het woord brak.” Dat zegt Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD), een felle verdediger van de praktijktesten, in een videoboodschap op de sociale media.